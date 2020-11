La marche funèbre des commerçants dans l'Est de la France

Le chef de l'État devrait faire des annonces sur la réouverture ou non des commerces la semaine prochaine. En attendant, une nouvelle manifestation a eu lieu jeudi soir à Colmar (Haut-Rhin) avec le slogan : "Ne tuez pas nos commerces !". Dans le cortège se trouvent des commerçants, des habitants et des élus venus témoigner leur solidarité. Ils expriment leur incompréhension face à la fermeture des petits commerces et réclament la suppression de cette règle qu'ils jugent discriminatoire. Au début du mois, une boutique de décoration mitoyenne, qui partage son salon et le bail avec un institut de beauté, a déposé le bilan à cause de la crise sanitaire. Aujourd'hui, la patronne de l'institut de beauté va devoir faire face aux échéances. Nathalie Berdolt est contrainte d'investir 10 000 euros supplémentaires sur ses fonds propres pour maintenir son activité et préserver l'emploi de ses trois salariés. Pour soutenir les magasins, la municipalité de Colmar a décidé la gratuité du stationnement dès la réouverture des commerces indépendants.