La Marine nationale lance une campagne de recrutement : 4 000 postes à pourvoir

Entre deux cours, Martin et ses amis cherchent des informations en ligne pour s'orienter. Ils regardent des vidéos sur les 50 métiers qu'offre la Marine. Ils dialoguent également avec des militaires en activité. Martin Benoist a discuté avec plusieurs d'entre eux. "Ça me conforte et me solidifie dans mon orientation", explique-t-il. Par visioconférence ou par téléphone, 300 militaires prennent sur leur temps libre un moment pour échanger avec des jeunes en quête d'orientation. Le lieutenant de vaisseau Hugo Bellsoley est l'un d'entre eux. Il commande le Lynx, un bâtiment-école basé dans le port militaire de Brest. Ces échanges sur internet fonctionnent très bien. On compte 3 000 connexions depuis le lancement du service il y a deux ans. Pour séduire les jeunes, au-delà des rencontres virtuelles, la Marine nationale propose aussi des stages gratuits sans engagement. Ces stagiaires ont entre seize et vingt ans. Ils sont immergés pendant une semaine dans la peau d'un fusilier marin, d'un manœuvrier ou encore dans la peau d'un matelot sur le pont. Suite à ce stage, un tiers des jeunes s'engagent dans la marine. Le corps d'armée attire et cherche à recruter cette année 4 000 nouveaux marins.