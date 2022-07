La Marseillaise à pétanque, le rendez-vous des passionnés

Il y a le bruit et le lancé de boule si caractéristique. Les tireurs et les pointeurs se sont donné rendez-vous pour le mondial de la Marseillaise à pétanque. Cette année, 11 000 boulistes s'y sont inscrits. C'est une compétition internationale ouverte à tous. "On peut rencontrer des amateurs comme des professionnels, des femmes comme des enfants. Et c'est ça qui est super. On ne sait pas qui ont va tirer à la prochaine partie", confie un joueur. Et s'il fallait encore trouver que la passion des boules dépasse Marseille, certains ont parcouru parfois de nombreux kilomètres pour participer à ce mondial, une compétition référence de la pétanque. Pour d'autres, la pétanque c'est une histoire de famille. Les parties, très sérieuses, s'enchaînent toute la journée sur des centaines de terrains de boule et sous l’œil des arbitres. C'est un sport mais aussi un spectacle. La finale aura lieu mercredi soir pour couronner la meilleure triplette du monde. TF1 | Reportage L. Huré, H.P. Amar