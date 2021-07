La Martinique confinée pour trois semaines : comment réagissent les Martiniquais ?

Quelques minutes après l'annonce d'un nouveau confinement, des Martiniquais accusent le coup. Par ailleurs, le retour des attestations de déplacement semble être une sentence difficile à accepter pour les personnes vaccinées. D'autant plus qu'après un léger rebond, la campagne tourne au ralenti depuis une semaine. À la plage de Schœlcher, des vacanciers profitent d'un ultime moment de liberté. Dès ce vendredi, on ne pourra plus y poser sa serviette ni s'y installer pour pique-niquer. Dernière scène de convivialité également dans un restaurant du centre-ville de Fort-de-France. Comme dans le reste des établissements de l'île, les clients n'y seront plus admis, autrement dit des vacances gâchées pour les touristes. Un ensemble de mesures a été décidé pour contrer la quatrième vague du coronavirus et protéger le système hospitalier. Aux urgences, depuis quatre jours, un flux ininterrompu de patients est pris en charge par les soignants. Face à la forte affluence, la réalisation du planning de travail est devenue un casse-tête.