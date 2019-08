La Méditerranée, l'une des mers les plus polluées

La Méditerranée est la plus touchée par la pollution en plastique. Celle-ci est catastrophique à la plage de Marseille. Malgré les nettoyages incessants des services de la ville, les déchets envahissent le moindre recoin même dans la mer. Un problème de sensibilisation et d'éducation qui risque de coûter cher à l'environnement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.