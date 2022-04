La meilleure pizza du monde se déguste dans le Rhône !

C'était il y a quelques jours, à Parme, en Italie. Caroline Maya est sacrée championne du monde de la pizza. Elle grimpe sur la plus haute marche du podium. C'est la consécration après des mois d'entraînement intensif. "C'était un rêve pour moi de monter sur cette marche de ce podium. C'était un rêve et j'y suis arrivée", témoigne-t-elle. Comme une sportive de haut niveau, Caroline a répété inlassablement les mêmes gestes pour réaliser la pizza parfaite. Voici la pizza gagnante, fabriquée en duo avec un chef cuisinier. Vous ne le trouverez pas à la carte, son coût est estimé à 500 euros. La pizzeria familiale est cachée dans une arrière-cour. C'est un commerce créé par la grand-mère de Caroline, puis reprise par son père. Lui-même a été trois fois champion de France. "J'aimais la gagne. Est-ce qu'elle a appris de moi, sûrement ! Mais elle a appris beaucoup toute seule", affirme Lionel Lombardi. Des pizzas à emporter, qui sont comme des œuvres d'art. Désormais, des curieux et les clients fidèles s'empressent pour les savourer. "Mon plus grand plaisir, c'est de voir tous ces gens qui viennent et qui sont heureux, parce que la pizza, c'est aussi du partage", lance Caroline Maya. Elle le sait, le secret du succès, c'est aussi tout simplement, la générosité. TF1 | Reportage C. Buisine, E. Nappi