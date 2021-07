La Mer de sable, l'un des plus anciens parcs d'attractions du pays

Comment ne pas se prendre au jeu lors de l'attaque d'un train orchestré par les cow-boys sur la terre des Indiens ? Ce spectacle est un incontournable. Il fait la réputation de la Mer de sable depuis plus de 50 ans. "C'est hyper impressionnant de les voir arriver du fond de la prairie. On a adoré", se réjouit une spectatrice. D'ailleurs, il se déroule dans un vrai décor, dans 20 hectares de dunes dans la forêt d'Ermenonville. La mer a laissé ce sable en se retirant il y a des millions d'années. Tout un parc d'attractions consacré à un thème précis, c'était une première dans l'Hexagone lorsque la Mer de sable ouvrait ses portes en 1963. L'objectif n'est pas de rivaliser avec les grands parcs de la région parisienne. Ici, la plupart des attractions sont accessibles aux enfants de plus de 90 cm. Il y en a une trentaine cette année. La dernière en date, c'est une montagne russe plus moderne et plus sensationnelle. En moyenne, le parc accueille 350 000 visiteurs par an. C'est un peu moins que dans les années 2000 et le Covid n'a rien arrangé.