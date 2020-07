"La mère Lapipe" et son bistrot, une véritable institution au Mans

Au Mans (Sarthe), si le Café du coin est devenu un lieu typique, c'est grâce à la maîtresse des lieux, Jeannine Brunet. Surnommée "la mère Lapipe", elle tient à faire le tri de ceux qui le fréquentent. Pour cause, le bistrot se trouve dans son salon. D'ailleurs pour les habitués, l'endroit est plus qu'un simple bar, car il y règne la convivialité. Ces derniers espèrent qu'il restera encore ouvert un moment.