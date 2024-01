La mérule : fléau de nos maisons

Chez Rodolphe, les enfants ont l'interdiction de rentrer dans une pièce. Le plancher risquerait de s'effondrer. Le sol est envahi par un champignon dévastateur, la mérule. Le cauchemar a commencé il y a un an, un mois seulement après l'achat de la maison. Le diagnostic obligatoire avait pourtant bien été réalisé. La mérule se nourrit du bois, traverse les murs et se disperse très vite, parfois sur plus de dix mètres. Si au début le champignon ressemble à de la moisissure, elle n'en est pas. Alors, cet expert met en garde les propriétaires pour éviter une erreur de diagnostic. "Pour savoir si on est vraiment sur de la mérule, il suffit de le toucher et cela vous laisse une couleur rouille sur les doigts", conseille Yoahann Puech, technico-commercial Pami (traitement anti-termites). Pour se développer, ce champignon a besoin d'obscurité, de confinement, d'humidité et d'une température basse. Le traitement le plus efficace consiste à retirer toutes les parties touchées, percer les murs, brûler au chalumeau, injecter et pulvériser un produit chimique. Dans le pays, toutes les régions sont concernées, plus particulièrement la Bretagne, la région parisienne, et le Nord. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes