La métamorphose des quais de la Garonne à Bordeaux

C'est un moment de la journée que j'aime particulièrement : quand les rayons du soleil illuminent la pierre blanche des façades sur les quais, et à Bordeaux (Gironde), je ne suis pas le seul. Ces quais sont notre fierté de Bordelais et nous adorons les partager. A chaque visite, c'est ici que nous emmenons amis et familles pour une balade entre l'ancien pont de Pierre et le récent pont Chaban Delmas. Devant la place de la Bourse, le miroir d'eau fait même office de piscine lorsque les températures dépassent 30 °C l'été. En ce moment, les maillots de bain sont au placard, mais les sportifs sont toujours au rendez-vous, fidèles au poste. Difficile à croire, mais il y a encore 20 ans, les quais de Bordeaux étaient inaccessibles. Ils étaient réservés au département des bateaux et à l'activité industrielle de la ville. En 1997, la municipalité engage le ravalement des 244 façades le long des quais. Nous avons retrouvé des témoins de cette grande métamorphose. Ils nous la racontent. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Arfel