La météo clin d’œil à Jean-Pierre Pernaut d’Evelyne Dhéliat

Chaque jour depuis près de 33 ans, Jean-Pierre Pernaut frappait aux portes des Français avec une mythique petite musique. Avant de développer les titres, le présentateur ne manquait pas de lancer les prévisions météorologiques d'Evelyne Dhéliat. Ce vendredi 18 décembre, jour de départ de Jean-Pierre Pernaut, elle a tenu à lui consacrer un bulletin météo spécial. Ce vendredi, Evelyne Dhéliat s'intéresse donc particulièrement au temps en Picardie, une région chère au cœur de Jean-Pierre Pernaut. A Quevauvillers, où il a grandi, la température est exceptionnelle, telle cette journée. Il fera 12° C cet après-midi avec de belles éclaircies. Pour ce jour, la pluie sera du côté de la Méditerranée. "Mon cher Jean-Pierre, si chaque jour de l'année tu as ouvert ton journal de 13H par la météo, aujourd'hui, on en referme la dernière page avec un peu de brume dans nos yeux embués, mais beaucoup de chaleur dans nos cœurs. Merci Jean-Pierre !", a-t-elle déclaré avec émotion.