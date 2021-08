La météo de Louis Bodin

On a peut-être attendu ou espéré un peu trop vite l'anticyclone. La position actuelle est d'ailleurs très claire à comprendre. Normalement, l'anticyclone vient jusqu'à nous. Il nous protège des dépressions et des précipitations qu'on a connues. Mais là, ça n'a pas été le cas. Tout au long du mois de juillet, l'anticyclone est resté bien sagement sur le proche Atlantique, avec pour résultat des prévisions qui ont été mises à mal. Toutefois, les prévisions saisonnières appartiennent encore à la recherche pour Louis Bodin. Elles ne sont pas toujours fiables. Donc, il vaut mieux rester prudent sur les prévisions météo, que ce soit à court ou à long terme. La position qu'on peut espérer de l'anticyclone devrait arriver la semaine prochaine. Au cours de cette semaine, les prévisions sont très aléatoires dans la moitié nord. Mais à partir de lundi prochain, tous les modèles sont d'accord : on devrait aller vers une vraie amélioration cette fois-ci.