La météo enfin favorable pour les pompiers ?

Des plages de la Vendée aux rives de la Garonne, réveil ce mardi matin au milieu d’un épais nuage de fumée. Une source d’inquiétude chez les habitants. Mais pour les pompiers, c’est en réalité une première bonne nouvelle. En effet, le vent, principal ennemi jusqu’ici, a commencé à changer hier soir. Une rotation à près de 180 degrés qui devrait faciliter le travail sur le terrain. Un changement de front bienvenu pour les soldats du feu. Les taux d’humidité, charriés depuis l’Atlantique, devraient rendre la végétation un peu moins inflammable. Malgré tout, les pompiers se veulent prudents. Les rafales restent puissantes, et même dans les meilleurs scénarios, l’incendie est loin d’être terminé. "C’est seulement dans plusieurs semaines que le feu sera réputé éteint. On s’aperçoit en ce moment que la terre est très sèche, que l’incendie peut perdurer sous les racines des arbres pendant très longtemps", explique le porte-parole de la FNSPF. Espoir supplémentaire : Météo France anticipe de possibles orages en Gironde dans la soirée. Toutefois, difficile de savoir s’ils frapperont ou non les zones d’incendie. TF1 | Reportage M. Desmoulins, S. Fortin