La météo est-elle en faveur des pompiers à Saumos ?

Ce mardi, la météo complique le travail des pompiers. En cause, des températures bien au-dessus des normales de saison. Dans l'après-midi, une température de 33 degrés et des rafales de vent à 50 km/h sont attendues. Le phénomène des vents tournants inquiète particulièrement les pompiers, car le feu peut prendre n'importe quelle direction et est imprévisible. Dans la matinée, de la pluie est bien tombée, et des précipitations sont également annoncées dans la soirée. Ces dernières ne sont pas inutiles, car cela humidifie la végétation. Néanmoins, les soldats du feu ne se font pas d'illusion. Ces précipitations très ponctuelles ne suffiront pas à venir à bout de ce feu. TF1 | Duplex S. CHEVALLEREAU