La météo joue un mauvais tour aux restaurateurs à l'heure du déconfinement

À douze jours de l'été, le soleil joue avec les nerfs des restaurateurs. Alors que le beau temps était au rendez-vous pendant le confinement, la pluie et les températures frisquettes arrivent maintenant que l'on peut sortir. Résultat : les restaurants ne voient se remplir ni leur terrasse ni leur salle. Une situation également accentuée par la timidité des plus âgés, qui préfèrent rester confinés.