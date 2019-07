"La Minerve" retrouvée, l'émotion des Toulonnais remonte à la surface

Le 27 juillet 1968, "La Minerve" a coulé. Il a fallu attendre plus de 50 ans pour retrouver son épave. Suite à la demande des familles de l'équipage du sous-marin, les recherches ont repris il y a huit mois. L'épave a été retrouvée le 21 juillet 2019 à 45 km des côtes toulonnaises et à plus de 2 000 mètres de profondeur. Si les causes du naufrage restent à élucider, cette trouvaille rouvre des blessures pour certains Toulonnais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.