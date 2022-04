La minutieuse restauration des tableaux de Notre-Dame

Durant des décennies, ces tableaux ont orné les murs de la plus illustre cathédrale, Notre-Dame de Paris, jusqu'à l'incendie d'avril 2019. Par miracle, les flammes ont épargné ces 22 peintures de grands maîtres, aux dimensions impressionnantes. Ces œuvres gigantesques et inestimables ont toutes été mises à l'abri ici, dans l'Essonne. Par mesure de sécurité, l'adresse de ces ateliers est tenue secrète. Pas de traces de l'incendie sur ces œuvres donc, seulement l'usure du temps. Les sortir de la cathédrale donnait une occasion exceptionnelle de les restaurer. Première étape, nettoyer des années de poussières, de salissures, mais pas seulement. "Elle retire toutes les anciennes restaurations qui ont été appliquées sur l'œuvre au cours des siècles. Donc, nous avons des anciens vernis qui se sont dégradés", nous affirme Laurence Mugniot, restauratrice des tableaux de Notre-Dame de Paris. Les œuvres sont arrivées très encrassées. Au fil du nettoyage, les restaurateurs les redécouvrent. Peindre, c'est la toute dernière étape. "Notre intervention se limite vraiment là, où la couleur n'existe plus", nous explique un peintre. Les restaurateurs n'inventent rien, ils recréent les couleurs d'origines en se basant sur des documents d'époque. TF1 | Reportage D. Sitbon, J.F. Drouillet