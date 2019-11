La mission Barkhane, une opération très compliquée

L'armée française a lancé la mission Barkhane au Sahel il y a presque huit ans pour combattre le terrorisme. Le 25 novembre 2019, treize militaires ont trouvé la mort lors d'une opération au Mali. C'est en effet une mission très compliquée d'autant plus que les groupes armées, en particulier l'État islamique, se sont installés dans une zone située entre trois frontières où l'on peut se cacher très facilement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.