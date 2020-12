La mobilisation des élus de la Drôme pour réclamer un accès au téléphone fixe

Dans certains villages de la Drôme, le haut débit, la 4G et la 5G ne passeront pas. Ils n'ont pas de réseau, mais surtout de téléphone fixe. Au Poët-Laval, certaines personnes dont les bracelets de téléassistance sont reliés au téléphone fixe connaissent des coupures de réseau de trois mois. "Personne ne peut me joindre", se plaint Hélène. Même les commerçants ont du mal à faire fonctionner leur lecteur de carte. Ces derniers souffrent d'un réseau capricieux. À force d'attendre derrière leur téléphone, 215 élus de la Drôme ont publié une tribune. Ils demandent l'accès pour chaque citoyen au téléphone fixe, comme le prévoit la loi. Orange, propriétaire des lignes, dit multiplier les interventions et les réparations. Ses techniciens le concèdent, le réseau cuivre est difficilement réparable. Pour remplacer l'ancien réseau, les opérateurs prévoient l'installation de la fibre optique en 2030. Dans la Drôme, on ne demande pas la lune, mais on espère d'ici là faire bouger les lignes.