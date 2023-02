La mobilisation est-elle en baisse ?

C'est l'un des symboles de cette mobilisation contre la réforme des retraites : les cortèges dans les petites villes. C'est le cas à Guéret (Creuse), avec à peine 3 700 habitants. "Je trouve que 62 ans ça suffit. Les gens ont envie de profiter de la retraite", "il y a tellement d'autres façons de financer le déficit", déclarent les manifestants. La semaine dernière, ils étaient 4 300 manifestants selon la préfecture et 5 200 selon les syndicats. Ce mardi, ils sont moins nombreux, environ 3 000 dans les rues d'après les chiffres officiels. Il est à noter que les vacances scolaires ont déjà commencé à Guéret. C'est la même tendance à Morlaix (Finistère) avec 4 000 personnes ce matin. Un cortège moins dense que celui de la semaine dernière où ils étaient 10 000 selon les chiffres officiels. La contestation sociale s'est aussi faite entendre dans les rues de Nantes (Loire-Atlantique). Habituellement, les manifestations y sont très suivis. Ils étaient 28 000 à battre le pavé le 31 janvier, selon la police, 65 000 selon les syndicats. Aujourd'hui, on voit toujours beaucoup de monde et une détermination intacte. TF1 | Reportage M. Guénégan, L. Renault