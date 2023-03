La mobilisation va-t-elle se poursuivre ?

Voir des manifestations passées dans le centre-ville, quelques commerçants s'en réjouissent. "Je suis très content qu'il y ait la grève comme ça on bosse beaucoup plus", rapporte Mathieu Vandermeersch, directeur général de "Cyclo Nice". C'est la huitième manifestation ce mercredi et le texte de loi poursuit son chemin parlementaire. Pourtant, pas de découragement chez ces manifestants. Pour certaines manifestantes : "Il faut toujours y croire, il y a toujours espoir" ; "Ils vont finir par lâcher". Du côté des passants sur le chemin du cortège, on sent une légère lassitude. Ce mercredi, le cortège est beaucoup plus clairsemé que lors des précédentes manifestations, trois fois moins de manifestants. Les syndicalistes décident de changer le parcours et de se scinder en deux. "Maintenant, il commence à y avoir une petite désorganisation", rapporte Philippe Bourgoin, secrétaire syndical de la CGT de Grasse (Alpes-Maritimes). Aucune date n'a été arrêtée pour une prochaine manifestation. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli