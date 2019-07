La Môle : les chenilles Bombyx disparate détruisent des hectares de forêt

La forêt du massif des Maures est victime de la prolifération de chenilles Bombyx disparate. Par milliers, elles s'attaquent aux arbres, mais plus particulièrement aux feuilles des chênes-lièges. Un seul arbre peut abriter jusqu'à 10 000 spécimens. Elles ont déjà détruit plusieurs milliers d'hectares de végétation. Les habitants craignent un impact économique négatif pour leur commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.