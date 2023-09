La montagne du thé à Taïwan

Il a besoin de la fraîcheur de la haute montagne. Son nom signifie le dragon noir. Le thé oolong exploité depuis plus de 1 000 ans était servi jadis en hommage aux empereurs chinois. Cette longue feuille de vert intense est la fierté des Taïwanais qui l'exportent dans le monde entier. Ici, tout est fait à la main. L'entretien comme la récolte, c'est la volonté du maître des lieux : monsieur Luo Liang-Rong. Loin des circuits touristiques, la montagne attire surtout les grands passionnés de thé. Stéphane Erler est Français. Il vit à Taïwan depuis 26 ans et cherche ici les meilleurs fournisseurs pour son entreprise. Il est devenu un expert de l'artisanat du thé. Plus on progresse en altitude, meilleur est le thé grâce à la fraîcheur du climat. Cette cargaison est précieuse. Le Oolong est vendu trois ou quatre fois plus cher que les autres thés, jusqu'à 40 euros le gramme. Pour cause, tous les traitements sont faits à la main dans la maison du producteur. TF1 | Reportage B. Christal, Q. Danjou