La montagne fait le plein pour les vacances

Les flocons attirent le monde en stations dit-on ici, à Auron (Alpes-Maritimes). L'hôtel "L’Écureuil" devrait faire le plein pour les vacances. L'heure est aux derniers préparatifs. Ici, quelques préparations, et là, une livraison. L'or blanc tombe à pic. Alors déneiger ou rentrer la terrasse n'est même plus une corvée. Dans ce restaurant, les clients profitent du dernier jour de tranquillité : "la montagne est calme et on apprécie vraiment". La patronne, elle, a hâte de commencer sa nouvelle saison : "l'année dernière, pas beaucoup de neige et difficulté pour recruter les saisonniers. Cette année, on a la neige et les saisonniers, donc il ne manque plus que les clients. Il seront nombreux, c'est sûr, à venir profiter des 60 centimètres de poudreuses. De nouvelles chutes de neige sont annoncées la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Guido