La Montagne Noire : une terre gourmande

Autour d’une table chargée de victuailles, sont réunis les membres de la confrérie des Mazeliers. Ils sont les ambassadeurs de la charcuterie et des salaisons de Lacaune (Tarn). Ces dernières ont décroché le Label rouge en 1969 et l’Indication géographique protégée en 2015. C’est une production artisanale, même si le cadre n’a plus rien de traditionnel. Salage à la main, les jambons sont ensuite affinés au moins un an dans des séchoirs ventilés par des vents naturels. Ce jeudi matin, l’ambiance est fantomatique, presque inquiétante. Logée dans un épais brouillard, la forêt paraît plus impénétrable que jamais. Pourtant, l’activité ici est permanente. Le brouillard enfin dissipé, la Montagne Noire se dévoile. C’est un massif qui culmine à 1 200 mètres d’altitudes. Avant d’être recouverte de bois, elle était un plateau avec des végétations basses. À l’approche de l’hiver, le soleil qui perce à travers la forêt révèle un autre trésor aux reflets dorés, c’est l’or de la Montagne Noire. TF1 | Reportage P. Michel, P. Mislanghe, F. Guinle