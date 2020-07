La montagne séduit les vacanciers cet été

Malgré les conséquences économiques de la crise sanitaire, les professionnels du tourisme espèrent un vrai redémarrage avec les vacances. Dans les montagnes, les réservations reprennent et la saison s'annonce positive. À Montclar (Alpes-de-Haute-Provence), le camping affiche complet jusqu'à la dernière semaine du mois d'août. Depuis quelques jours, les loueurs de VTT sont également submergés de demandes. Dans la station, on prévoit une augmentation de 10% de la fréquentation par rapport à 2019.