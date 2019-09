La montée de violence inquiète les habitants de Rouen

Le corps sans vie d'un cuisinier a été retrouvé dans un parc à Rouen. La victime avait le visage mutilé et a été dénudée. Un acte d'une rare violence qui fait monter l'inquiétude chez les habitants concernant la sécurité de la ville. Une bande de voyous très violents, habitués des lieux, a été pointée du doigt. Ils sèment la terreur dans le parc. Selon les enquêteurs, le soir du drame, ces même adolescents ont agressé plusieurs personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.