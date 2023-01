La mort de Gina Lollobrigida

Belle et envoûtante dans le rôle d’Esméralda, Gina Lollobrigida crève l'écran. Nous sommes en 1956, l'actrice italienne partage la vedette avec Anthony Quinn. C'est l'apogée d'un long parcours commencé à Rome en 1927. Fille d'ouvrier, elle s'intéresse au dessin et s'inscrit aux beaux-arts. Mais elle se fait repérer surtout pour sa plastique impeccable. Elle remporte un concours de beauté, commence une carrière d'actrice dans des romans-photos, puis enchaîne les petits rôles secondaires. C'est le cinéma français qui change son destin. Elle est embauchée par Christian-Jaque pour donner la réplique à Gérard Philipe dans "Fanfan la Tulipe". Star française puis internationale, les productions hollywoodiennes se l'arrachent. Les paparazzis s'affolent et Gina Lollobrigida subit les pires interviews. Actrice lassée d'être dénudée dans la plupart des productions, elle finira par s'affranchir. En 1973, elle abandonne définitivement les écrans et devient photographe. Artiste douée, femme indépendante souvent réduite à sa beauté, elle a marqué le cinéma des années 50 et 60 par son charisme. TF1 | Reportage S. de Vaissière