Ce 27 septembre 2019, la presse française est unanime avec la mort de Jacques Chirac en Une de tous les journaux. Les titres des médias régionaux et locaux variaient autour de l'adieu au défunt président de la République. Dominique Lagrou-Sempere les a épluchés pour nous : "C'était Chirac!" pour L'Est républicain, "L'homme qui aimait les gens" pour le Dauphiné Libéré, "Proche des Français" pour l'Alsace et "Un lien si fort" pour Centre Presse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.