La Mulatière, le paradis des roses aux portes de Lyon

Âgée de 82 ans, Odile Masquelier est une légende dans l'univers de la rose. Dans son jardin situé à La Mulatière s'épanouissent toutes sortes de fleurs et plus de 800 espèces de roses. L'un des rosiers les plus rares au monde, récemment découvert en Chine, porte même son prénom. Un cadeau d'un grand botaniste anglais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.