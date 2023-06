La "Muraille de Chine" détruite... à Clermont-Ferrand

Cette image, de nombreux habitants la redoutaient. Le bâtiment gigantesque ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Cette octogénaire avait vécu un demi-siècle ici. Depuis qu’elle a quitté son logement il y a deux ans, elle n’était jamais revenue sur les lieux. Trop de souvenirs et trop d’émotions. Construit en 1961, ce sont 14 bâtiments identiques qui ont été bâtis ensemble pour ne faire plus qu’un. Environ 320 mètres de long et 354 appartements devenus vétustes et obsolètes au fil du temps. À la manœuvre, une immense pelle mécanique de 100 tonnes et un bras articulé de 30 mètres. Du haut vers le bas, l’engin grignote et détruit ce bâtiment emblématique de la ville. Une fois que sera écroulée celle que les Clermontois appelaient la "Muraille de Chine", c’est un horizon de béton qui va changer pour grand nombre de riverains. Pour reloger près d’un millier de personnes, cinq années auront été nécessaires. En lieu et place de la Muraille, un parc de plus de trois hectares verra le jour ici en 2030. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes