La musique en fête !

Deux, trois pas de danse, la mer... il n'en faut pas plus pour faire la fête. À la Grande-Motte (Hérault), pour la fête de la musique, on danse à l'improviste. On bouge sur l'envie du moment et dans une ambiance conviviale. Cette année, à l'honneur du 21 juin, les "fanfares", façon du Sud-ouest ou réinterprétation des grands classiques. C'était le cas à Paris, dans les jardins du Palais-Royal. Les fanfares, c'est exactement l'esprit de cette année olympique, populaire et familiale. Plus surprenant, à 10 000 mètres d'altitude, les instruments de musique ont trouvé leur place jusque dans un avion. Le steward a offert un concert improvisé sur un vol Paris-Barcelone pour les passagers, ravis. Partager sa passion avec les moyens du bord, c'est ce qu'a fait un DJ amateur, aperçu vendredi soir dans les rues de Paris. Voilà l'esprit de la fête de la musique. TF1 | Reportage D. Mourgues, A. Bacot, L. Garcia