La mutuelle communale : la couverture santé à bon prix

Lorsqu'on leur a proposé une couverture santé 20% moins chère qu'une mutuelle standard, il y a cinq ans, le couple de Dominique Lafoy n'a pas hésité. Ils ont alors abandonné leur ancienne mutuelle très chère pour une autre à un tarif négocié par leur mairie. Aujourd’hui encore, le prix reste avantageux. Pour en bénéficier, un seul critère est requis : être résident de la commune ou y travailler. Deux ans après avoir changé de mutuelle, Nathalie, assistante a l'école maternelle du village, ne regrette pas son choix : "ça représente entre 50 et 80 euros en moins à l'année, avec une couverture qui est bien plus importante que ce que j'avais à la base". Face au succès, les mutuelles de village inspirent d'autres communes comme Chenôve, en banlieue de Dijon. Sur les 14 000 habitants, 40% vivent en dessous du seuil de pauvreté. L'aide de la commune était devenue une urgence. L’initiative lancée il y a quelques jours est saluée par les habitants : "c'est toujours bien quand ça apporte du bien-être à certaines personnes qui en ont vraiment besoin". Dans l'Hexagone, environ 2 000 communes proposent une mutuelle de village. TF1 | Reportage C. Eckersley, H. Lévèque