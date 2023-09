La mystérieuse eau marron de retour au robinet

Certains habitants de Douvrin ont dû installer des filtres pour pouvoir consommer l’eau du robinet. "Vous voyez, à l’origine, c’est la couleur du filtre. Elle est devenue quasiment noir sur une nuit", affirme Eric. Chez Margot, l’eau est trouble depuis quatre jours. Elle est inquiète pour sa santé et celle de sa famille. "On devait prendre le bain de ma petite. Et l’eau, elle était marron, mais vraiment marron-marron. On lave notre fille à l’eau de bouteille et on mange à l’eau de bouteille", dit-elle. Des travaux dans la commune voisine seraient à l’origine de la perturbation du réseau d’eau. En tout, on compte une vingtaine de rues touchée. Pourtant, le gestionnaire du réseau assure que tout va bien, que les analyses sont bonnes et que la population peut continuer de boire l’eau du robinet. "L’eau est très contrôlée et le produit alimentaire qui est très surveillé via des normes de potabilité. Et aujourd’hui, il n’y a pas de restriction de consommation d’eau", explique Ivan Boljanic, directeur territorial chez Veolie. Mais l’eau ne sera pas encore totalement claire pendant plusieurs jours, le temps que les travaux de la commune voisine s’achèvent. TF1 | Reportage J. Michel, T. Joire