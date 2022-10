La mythique 4L redémarre

Pour rouler en 4L encore aujourd'hui, pas besoin d'être né dans les années 60. Romain Daviaud a 32 ans et la passion chevillée au corps. Bref, vous l'avez compris, au volant de sa 4L, l'homme est sur un petit nuage. Ce passionné veille sur l'esprit de ce modèle dans son hangar, où il en collectionne une petite dizaine. La musique de la publicité pour la Renault 4, vous la connaissez sans doute si vous êtes nés dans les années 60. Au micro, Michel Fugain chante les louanges de la petite 4L, qui a tout d'une grande. En 30 ans de carrière et plus de huit millions de modèles vendus, elle s'impose comme la voiture française la plus populaire de l'époque. La nouvelle sera électrique. Il n'y a rien de nouveau sous le capot. Un prototype à batteries de la 4L avait été développé dès 1972. La nouvelle Renault 4 a été dévoilée ce lundi au Mondial de l'Automobile, à Paris. Qu'en pense Romain, notre collectionneur passionné ? "On reconnaît l'avant d'une 4L. Mais on est bien dans l'esprit d'époque", rapporte-t-il. Cette nouvelle Renault 4 s'inspire de son aïeul, mais elle doit aussi plaire à un nouveau public. TF1 | Reportage P. Gallaccio, S. Maloiseaux, J. Bervillé