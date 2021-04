La Nasa à l’assaut du ciel de Mars avec son hélicoptère Ingenuity

Arrivé le 18 février sur Mars, dans le ventre du robot Perseverance, Ingenuity a d'abord dû recharger ses batteries avant de tenter d'affronter l'atmosphère martienne, très différente de celle de la Terre. "C'est une atmosphère très raréfiée et il va falloir que les pales tournent extrêmement vite pour qu'elles envoient de la matière vers le sol de sorte à décoller", a expliqué Gilles Dawidowicz, secrétaire général de la Société Astronomique de France (SAF). Les pales d'Ingenuity doivent en effet tourner à 2 800 tours/minute, alors que sur Terre, 1 800 tours suffisent. Il peut aussi être balayé par les vents martiens, car si sur Terre Ingenuity pèse 1,8 kg, sur Mars, il ne pèse plus que 680 g. Le vol de ce lundi n'est qu'un test pour voir si on peut voler sur Mars. Ensuite, l'hélicoptère pourra commencer vraiment sa mission : photographier le sol martien pour préparer le chemin de son compagnon, Perseverance.