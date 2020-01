La nature chamboulée par la douceur hivernale

L'hiver est loin d'être terminé en ce mois de janvier. Pourtant, des bourgeons commencent déjà à apparaître. Pour les jardiniers de Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), il n'est pas question de travailler la terre, car on ne sait pas ce qui pourrait se passer en février et début mars. De bonnes gelées risquent encore de faire leur apparition. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.