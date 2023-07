La navette du futur pour traverser le lac d’Annecy

Comme un avion, cette capsule décolle et s'envole au-dessus de l'eau. Une expérience inédite pour ces deux passagères. Quatre fois par jour, ce bateau électrique traverse le lac d'Annecy en moins de 20 minutes. Grâce à trois foyeles et ses lames en carbone placées sous la coque, l'engin peut aller jusqu'à 25 km/h. Pour un trajet, comptez neuf euros par personne. Une solution pour éviter de prendre la voiture. Cette ligne est la première de l'Hexagone. Sur le port, ce bateau futuriste intrigue. Discret, il se ferait presque oublier des promeneurs et des baigneurs. "On l'a vu parce que le design est un peu innovant donc ça attire forcément l'œil. Mais sinon, on ne l'a pas du tout entendu. C'est très silencieux", décrit un passant. Fabriquées dans un atelier au bord du lac, ces embarcations ne rejettent pas de CO2. Un argument écologique qui attire. En effet, c'est un bateau qui pourrait être une alternative de mobilité dans des zones qui sont protégées et qui doivent être préservées. Un modèle plus grand pour huit personnes est actuellement en phase de test. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand