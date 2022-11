La navette sans chauffeur séduit les campagnes

Ce minibus multicolore est devenu le nouveau lieu de rencontre du village. Une navette électrique que des retraités ont adoptée il y a trois mois. C’est le cas de Malika. Chaque jeudi, elle fait un trajet de 17 km jusqu’au grand marché de Mézières-en-Brenne. Ce véhicule est gratuit pendant sa phase de test. Il y a bien quelqu’un assis derrière le volant, mais ses mains et ses pieds n’interviennent pas. La navette est totalement autonome. La navette circule sept jours sur sept et effectue jusqu’à cinq allers-retours quotidiens. Les horaires sont largement diffusés, affichés en mairie et sur une application dédiée. Autant de facilités qui font presque l’unanimité chez les habitants. En outre, le constructeur l’assure : la navette est adaptée à toutes les situations. Son trajet est programmé. Lignes droites, ronds-points, croisements, panneaux de signalisation… tout est enregistré. La navette autonome est une solution très sérieuse pour répondre aux problèmes de mobilité en milieu rural. Mais dans sa forme actuelle, ce dispositif coûterait 40 000 euros par mois. Sans aide de l’État, ce budget est encore trop élevé pour les communes concernées. TF1 | Reportage L. Baqué, F. Le Goïc, M. Kherraji