La navigation reprend sur le canal du Midi

Un petit coup de corne de brume pour sonner le début des vacances et quelques instructions tout de même avant le grand départ. La prise en main de ce bateau qui se pilote sans permis est rapide. Et pour terminer, un tour du propriétaire de ce trois pièces où la famille va passer cinq jours. "C'est très spacieux" ; "on a hâte de partir là", lancent les vacanciers. L'arrivée des beaux jours relance vraiment la navigation sur le canal du Midi, 240 kilomètres à parcourir entre Toulouse et Marseillan (Hérault), avec quelques haltes bien choisies. Pour les commerçants et les restaurateurs de la région, le passage des bateaux est le signe que la saison a commencé. "Les plaisanciers, c'est une très bonne partie de notre clientèle," explique Maeva Dellwo. Ce groupe d'amis vient de Moselle et a décidé de prendre la vie du bon côté, farniente pendant une semaine sur le pont à six kilomètre heure avec un programme très chargé. Après deux ans de Covid, l'activité reprend sur le canal du Midi. Près de 70 000 plaisanciers vont profiter de la dolce vita. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet