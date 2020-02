La neige arrive dans les Vosges

A 23 jours du printemps, c'est enfin l'hiver dans le village du Hohwald (Vosges). A 600 mètres d'altitude, les routes n'ont été déneigées que trois fois depuis novembre dernier. La neige s'est fait attendre cette année. Entre bataille de boules de neige et bonhomme de neige, les enfants s'en donnent donc à cœur joie. Au restaurant du village, on s'empresse de préparer le déjeuner avec des menus hivernaux entièrement alsaciens.