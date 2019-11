La neige arrive en montagne

Avec l'arrivée de la neige, les vacances de Noël ne sont plus bien loin. Dans la matinée du 4 novembre 2019, les premiers centimètres de neige sont tombés à Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Un moment très attendu par les habitants et surtout par les tout-petits chez qui la frénésie se fait sentir. D'ailleurs, ils auront de quoi en profiter puisque les flocons seront présents toute la semaine. De leur côté, les artisans doivent finir leur chantier et les éleveurs rentrer leurs bêtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.