La neige attendue en Haute-Savoie

Près de quinze centimètres de neige sont déjà tombés à 2 000 mètres d'altitude aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie). Les bêtes doivent être redescendues au plus vite pour retrouver l'herbe fraîche dans la vallée. Dans le village, aucun flocon n'est encore tombé, mais le froid saisissant annonce le début du ski. Pour les restaurateurs, le changement de saison permet de proposer à nouveau les vrais plats savoyards. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.