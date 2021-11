La neige au rendez-vous dans les Alpes du Sud

Ce sont les premières neiges et ces quelques centimètres de blanc donnent le sourire à tout le village d'Auron. "On est tous très contents de voir les premières neiges", confie une habitante. Une bonne humeur que rien ne peut gâcher, pas même le trottoir glissant. Pour un restaurateur et les professionnels du ski, la neige tombe pile au bon moment. "Nous sommes ravis d'ouvrir puisqu'il fait beau. Il est tombé quelques flocons de neige et on espère que ça va continuer", se réjouit Christophe Geslain, propriétaire de restaurant. "On a tous les skis qui démangent", rajoute un moniteur. Avec seulement un petit degré ce vendredi matin, les fixations pour les décorations de Noël sont enfouies sous la glace. "On cherche nos fixations de l'année dernière", lance Cyrile Mégret, employé communal. "On est dans la région de la neige. C'est principal qu'on en est chez nous", rajoute un collège. Dans ce paysage hivernal, les promeneurs retrouvent la joie de fouler une neige vierge. Par ailleurs, la météo prévoit quelques chutes la semaine prochaine, juste avant l'ouverture des pistes le 4 décembre. TF1 | Reportage A. Flieller, D. Laborde