La neige au rendez-vous pour les vacances dans les Pyrénées

Le soleil et la neige sont au rendez-vous en Ariège. Les skieurs sont particulièrement ravis avec plus d'un mètre de neige en haut des pistes. Pour la première semaine de vacances, la station d'Ax-les-Thermes fait presque le plein avec 5 000 skieurs par jour et un domaine ouvert à 75%, grâce au travail des dameuses. Par ailleurs, ces conditions météorologiques se poursuivront jusqu'au week-end.