La neige complique le travail en extérieur

C’est une surprise, ce vendredi matin, pour les Stéphanois. Ils s’attendaient à quelques flocons, mais dix centimètres de neige ont recouvert la ville pendant la nuit. Sur le marché du centre-ville, certains commerçants ont renoncé à se déplacer. Gaétan, lui, n’a pas hésité à braver le froid. Alors que le printemps semblait durablement installé, les clients reprennent subitement goût aux plats d’hiver. Même s’il fait 0° C, Karine, la bouchère, garde le sourire. Son secret est d’être, tout simplement, bien équipé. Sur les chantiers, il faut redoubler de vigilance. Avec la neige, les échafaudages se transforment en patinoire. Tout devient compliqué. Mais le travail doit continuer malgré les contraintes. Pour tous ceux qui travaillent en extérieur, il n’y a qu’un seul mot d’ordre : se réchauffer. Les oreilles bien protégées par son bonnet, Majid essaye de distribuer le courrier le plus vite possible. Autant rester positif, car outre la neige, ce sont des températures négatives qui sont attendues à Saint-Étienne. TF1 | Reportage C. Buisine, D. Paturel