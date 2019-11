La neige continue de tomber dans les Pyrénées

À Aragnouet, dans les Pyrénées, le décor change. Les arbres et les pierres s'habillent d'un joli manteau blanc. Le silence règne dans le village, car tous restent à l'abri du froid. Si certains se réchauffent à la maison et profitent de la chaleur du foyer, les enfants, eux, apprécient la récréation en ratissant toutes les neiges. De nouvelles chutes sont attendues dans les prochains jours dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.