La neige de retour dans le Puy-de-Dôme

A Super-Besse (Puy-de-Dôme), la neige est enfin là. Chacun l'attendait avec impatience et son arrivée est signe de grand soulagement. Avec ce retour de l'hiver, les professionnels de la station sont tout sourire. Certains en espèrent même plus. Cette météo est en effet une aubaine pour les commerçants surtout en cette période de vacances. A Super-Besse, les chiffres de réservations sont au beau fixe puisque 75% des hébergements sont d'ores et déjà réservés.