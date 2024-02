La neige enfin de retour

Déneiger, c’est un geste que même les montagnards commençaient à oublier. Alors, les dix centimètres de belles poudreuses tombées sur le village d'Albiez-Montrond (Savoie), la nuit du jeudi, redonnent le sourire aux habitants. Il n’avait pas neigé dans la commune depuis cinq longues semaines. C’est presque du jamais-vu à cette saison. À 1 500 mètres d’altitude, le lieu retrouve enfin des allures de carte postale. Toutes les activités qu’offre la montagne sous la neige sont désormais accessibles en quelques pas. L’hiver semble avoir fait son grand retour dans le village. C’est un soulagement qui ne masque pas totalement une forme d’inquiétude. Depuis décembre, les épisodes de neiges et de pluies s’enchaînent inexorablement. "Je suis venu en marchant sous la neige. C’est toujours plus agréable que la pluie", confie Cédric Mahoudeaux, un boulanger local. Alors il faut profiter de chaque instant, car la pluie pourrait refaire son apparition à Albiez-Montrond dès le début de la semaine prochaine. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Thizy