La neige est arrivée dans les Pyrénées

Il n'a fallu qu'une journée à la neige pour saupoudrer les montagnes du Capcir et les pâtisseries dans la vitrine. Il fait moins un degré dehors à 1 500 mètres d'altitude. La boulangerie prend des airs de refuge. Pour un artisan couvreur, tout est gelé. Il n'y a pas d'ascension sur le toit avant ce jeudi après-midi. Dans le village, les sports d'hiver ont commencé. La saison du pelletage est lancée. Un peu plus loin, c'est le silence blanc. Continuer à travailler comme des générations d'éleveurs avant lui. "On m'a raconté qu'avant, pour aller de la maison à l'étable des fois, ils faisaient des tunnels", raconte Vincent Pérarnaud. Désormais, l'exploitation familiale compte 200 vaches. C'est la dernière journée au grand air. Cet après-midi, les deux cousins rentrent le troupeau au chaud pour la saison. "Le froid ça ne les dérange pas. C'est surtout la neige qui les empêche de brouter", raconte Mathilde Pérarnaud. Heureux, comme beaucoup ici à l'arrivée de la neige. C'est toute l'activité du Capcir qui reprend. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.V. Molinier